Oggi al Filadelfia parte la stagione 2023/2024 del Torino: ecco quali elementi mancano alla rosa di Ivan Juric

Finalmente si parte: oggi al Filadelfia inizia la stagione 2023/2024 del Torino. I giocatori e lo staff si ritroveranno per fare colazione e poi alle ore 10 saranno in campo, a porte chiuse. Sabato 15 luglio invece, le porte saranno aperte ai tifosi. Ivan Juric è pronto a valutare tutti gli elementi a disposizione, sapendo bene che la squadra deve essere completata. Al momento mancano i seguenti tasselli: due trequartisti, un esterno sinsitro e un centrocampista di peso. Il mercato si è aperto da poco e i granata hanno già ufficializzato due esterni, Kevin Haveri e Raoul Bellanova. L’affare Josh Doig sta per chiudersi, ma adesso Cairo e Vagnati hanno ancora altro lavoro da fare.

I tasselli mancanti

In porta, in difesa e in attacco la squadra è sistemata. Sugli esterni Lazaro e Aina hanno salutato, mentre Singo e Vojvoda sono in dubbio. Haveri e Bellanova sono ufficiali, per Doig è vicina la fumata bianca e Mazzocchi della Salernitana interessa sempre. Sulla trequarti invece, senza il riscatto di Vlasic e Miranchuk, servono due trequartisti. Questi due trequartisti, potrebbero anche essere loro due, se tornassero in granata, altrimenti si dovranno fare altre scelte. Di sicuro però servono altri trequartisti, oltre a Karamoh, Radonjic e Seck che potrebbe partire in prestito. Infine, serve anche un centrocampista di peso, per alternare Ricci e Ilic. Vieira ha deluso le aspettative e il Toro cerca il giusto rinforzo.