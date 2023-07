Il Torino è molto attivo sul mercato nelle ultime ore: dal sondaggio per Praet alla trattativa per Messias, il punto sulla trequarti granata

Il Torino e Davide Vagnati continuano a vagliare i nomi che sta offrendo il calciomercato. Il reparto che ha più bisogno di rinforzi, al momento, è sicuramente la trequarti: Vlasic e Miranchuk sono tornati alla base al termine della stagione, rispettivamente al West Ham e all’Atalanta. Per il croato c’è sicuramente più ottimismo visti i continui contatti con gli Hammers per riportarlo in granata e la volontà del giocatore stesso, che ha più volte espresso il desiderio di tornare a giocare in Serie A. Più fredda invece la pista che porterebbe al russo, anche se i contatti con l’Atalanta stanno proseguendo. Nelle ultime ore c’è poi stato il ritorno di fiamma per Junior Messias, esterno brasiliano del Milan già cercato dalla società quando Juric approdò sulla panchina del Toro.

Il mercato sulla trequarti passa per Vlasic

Nel caso in cui Nikola Vlasic dovesse fare ritorno al Torino, la società si accontenterebbe di portare a disposizione di Juric solo un altro calciatore sulla trequarti. Messias, appunto, sarebbe l’indiziato numero uno. Se invece la trattativa per il croato non dovesse andare in porto, il Toro continuerebbe a guardarsi intorno, portando avanti l’affare Messias e cercando di ingaggiare un altro centrocampista offensivo. Quello di Praet potrebbe essere un nome su cui fare attenzione, visto che il club lo aveva già trattato a lungo in passato senza mai riuscire a chiudere il tutto. Molto, tuttavia, dipenderà dall’epilogo della negoziazione tra Torino e West Ham. Sta invece tramontando sempre di più l’ipotesi Roberto Pereyra.