Il Torino ha avviato una trattativa per portare l’esterno del Milan in granata: sarebbe potuto arrivare durante il primo anno di Juric

Il Torino ha messo gli occhi su Junior Messias. Dopo la costosissima cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan sta sfoltendo la rosa cercando di piazzare i giocatori che non rientrano più nei piani di Pioli. Tra questi c’è l’esterno brasiliano, per il quale Vagnati ha avviato una trattativa. Messias, allo stato attuale delle cose, farebbe molto comodo a Juric: per Vlasic e Miranchuk al momento non ci sono novità e gli unici centrocampisti offensivi presenti in rosa sono Radonjic e Karamoh, oltre a Seck che parte indietro nelle gerarchie dell’allenatore.

Messias, il Torino ci aveva già provato due anni fa

Tra il Toro e Messias c’erano stati contatti insistenti quando il brasiliano era un giocatore del Crotone. Il Torino voleva prenderlo durante il primo anno di Juric, ma ci fu l’inserimento del Milan che fece sfumare definitivamente la trattativa. Ora il ritorno di fiamma e il nuovo interesse dei granata: nelle ultime ore si sta ragionando sul prezzo del cartellino, ma il Toro è fortemente interessato ad acquistarlo per la prossima stagione.