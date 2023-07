Calciomercato Torino / Al tecnico granata manca ancora un elemento per completare il suo centrocampo ideale

Continuano ad infittirsi le trame del calciomercato di Serie A, che vede tra i protagonisti il Torino. Qualcosa è stato fatto ma ancora tanto c’è da fare. Tra i settori di campo su cui dover intervenire c’è il centrocampo. Nonostante la qualità mostrata durante la scorsa stagione, manca un giocatore di peso che assicuri quella fisicità in più, adatta al tipo di gioco che promuove Juric.

Vieria, conquista di Juric fallita

Sembrava poter ricoprire quel ruolo Ronaldo Vieira, preso in prestito dalla Sampdoria a gennaio, ma di fatto visto poco sul rettangolo verde. In campo solo in due occasioni per un totale di 15 minuti a causa di qualche infortunio di troppo, ha impossibilitato chi di dovere a valutarlo tornando in blucerchiato a fine stagione. Non il più felice degli epiloghi, che lascia ancora vacante un posto.

Toro, Vagnati a caccia del profilo perfetto

Linetty, Ricci, Ilic, Ilkhan e Gineitis: giocatori diversi, ognuno con caratteristiche precise, ma nessuno in grado di dare al tecnico ciò che vuole attualmente. Tecnica, velocità, lettura di gioco sono solo alcuni degli elementi utili a creare il giusto mix. Manca infatti un ingrediente: qualcuno che possa assicurare spessore e fisicità che troppo spesso hanno pesato sulr endimento del centrocampo. Vagnati dovrà perciò darsi da fare per trovare il profilo perfetto.