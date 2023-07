Il Torino, dopo l’acquisto di Raoul Bellanova, è molto interessato a Josh Doig, esterno scozzese del Verona: ecco chi è

Piazzati i primi due colpi di mercato, con le firme di Popa e di Bellanova, non è sicuramente finito qui l’operato di Davide Vagnati. Il Dt è all’opera per regalare a Juric una squadra di livello ancor più elevato rispetto a quella della scorsa stagione, che possa lottare per qualcosa di molto ambizioso e dal gusto europeo. Gli occhi dei granata, adesso, sono finiti su Josh Doig, esterno mancino del Verona che, alla prima stagione in A, si è messo in mostra con cifre ottime.

Chi è Josh Doig

Ragazzo classe 2001 proveniente da Edimburgo, Josh Doig ha iniziato a muovere i primi passi nel settore giovanile degli Hearts, una delle due principali squadre della città insieme all’Hibernian. Dopo un paio di anni, l’esterno è passato proprio agli acerrimi rivali, venendo però girato in prestito al Queen’s Park, squadra di Scottish League Two. Dopo il prestito, che lo ha visto crescere in un campionato minore, il giocatore è tornato alla base assumendo il ruolo di protagonista nella stagione 20/21 degli Hibs, con cui ha messo insieme 24 presenze arricchite da 1 gol e 4 assist. Nella stagione seguente Doig ha aumentato il proprio minutaggio, riducendo i numeri realizzativi. Nonostante questo, però, ha attirato l’attenzione degli scout del Verona, che lo hanno portato in Italia per la cifra di 3,6 milioni di Euro. In gialloblù lo scozzese si è subito preso la scena, rendendosi uno delle poche note positive di una squadra che è riuscita a salvarsi solamente grazie allo spareggio finale. Doig infatti, con i suoi 2 gol e 4 assist, si è dimostrato non solo tra i difensori più “prolifici” a livello di bonus del Verona, ma della Serie A intera. Alto 1,89 metri, l’esterno è un mancino di piede, in grado di poter utilizzare anche il destro. Inoltre, Doig è già anche nel giro della nazionale scozzese, essendo stato convocato più volte con “i grandi” e avendo giocato con l’Under 21, indossando la fascia di capitano.

Le caratteristiche tecniche

Passando al lato tecnico, sono tanti i punti a favore dello scozzese. In primis, la rapidità. Doig si è rivelato un giocatore molto veloce, in grado di poter sfrecciare sulla fascia sinistra contro qualsiasi tipo di avversario. Il 21enne, inoltre, è un giocatore in grado di poter fare entrambe le fasi, potendo aiutare in questo senso sia in difesa che, soprattutto, in attacco – cosa che nella passata stagione si è visto poco, per esempio quando la posizione di esterno era occupata da Rodriguez. Altra caratteristica importante, inoltre, è quella che lo vede come un esterno in grado di trovarsi molto spesso vicino la porta, potendo dunque avere la possibilità di far gol o, meglio, far segnare i propri compagni.

Come si inserirebbe nel Torino

La presenza di Doig nel Torino della prossima stagione assumerebbe un valore di assoluta importanza. Lo scozzese, infatti, andrebbe a ricoprire quella fascia sinistra che quest’anno ha rimpianto diverse galoppate. Tanti giocatori infatti si sono alternati in quella zona del campo, ma nessuno dimostrando di poter fare la differenza in entrambe le fasi. L’accoppiata Doig-Bellanova, inoltre, darebbe non solo una rinfrescata dal punto di vista anagrafico alle fasce del Torino, ma anche due frecce, capaci di presenziare sia in situazioni difensive che offensive e, soprattutto, dotate di un’ottima fisicità.