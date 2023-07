Il terzino scozzese del Verona, e precedentemente seguito anche dal Bologna, è l’innesto perfetto per Juric

Primo colpo affondato ufficialmente per il Torino, che non si ferma più. Dopo Bellanova, c’è infatti da portare sotto la Mole un altro obiettivo di mercato: Josh Doig. I granata stanno preparando l’assalto per il terzino scozzese di proprietà del Verona. Gli scaligerivogliono chiudere in fretta l’affare, inizialmente destinato al Bologna, sorpassato però dai granata.

Dietrofront del Bologna

I felsinei non sono infatti riusciti a chiudere secondo le esigente del Verona, intenzionato a farlo entro il 30 giugno per necessità legate al bilancio. Il tutto si è frenato bruscamente, favorendo un rapido inserimento di Vagnati, che avrebbe già messo sul piatto un’offerta. Il prezzo fissato dai gialloblù è di circa sette milioni di euro e non sono previsti sconti.

Doig, innesto perfetto per Juric

La palla resta quindi a metà tra le parti, che devono ancora trovare un accordo definitivo. Con l’addio di Aina e Bayeye in partenza, Doig sarebbe l’innesto ideale per Juric in fascia destra. Classe 2002, è dotato di fisico e versatilità. Può infatti essere impiegato sia in una difesa a tre che in una a quattro. Vagnati non deve quindi mollare la presa.