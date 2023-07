L’addio di Aina ha aperto le porte a una nuova possibilità nel mercato: con la partenza del nigeriano si libera uno slot per extracomunitari

Le vie del mercato sono infinite, e lo hanno dimostrato trattative inaspettate negli ultimi anni che, da un momento all’altro, si sono trasformate in realtà. Il Torino sembra già una delle squadre più attive sul mercato, non solo sul fronte acquisti quanto anche in quello inerente alle cessioni. In particolare, infatti, diversi giocatori hanno lasciato il club a zero, tra cui Ola Aina. La partenza del nigeriano, stando al regolamento delle liste di Serie A, assume una valenza importante. Non avendo passaporto comunitario, con il suo addio il giocatore ex Fulham ha liberato uno slot potenzialmente importante, che può permettere ai granata di fiondarsi sul mercato alla ricerca di occasioni.

Cosa dice il regolamento

Il regolamento della Serie A è molto chiaro a riguardo della situazione liste inerente all’iscrizione dei giocatori extracomunitari. Esso, infatti, dice che: “Le squadre con più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine dell’annata sportiva 2022/2023 possono prenderne nell’arco della stagione 2023/2024 un massimo di altri due provenienti dall’estero. A patto che uno abbia presenziato, in campo o in panchina, ad almeno 5 partite nella sua nazionale di categoria o almeno a 2 match nella sua nazionale di categoria nell’ultimo anno. Le squadre con due giocatori extracomunitari alla fine della scorsa stagione possono prenderne altri due a condizioni simili alle precedenti, con l’unica variazione che per l’extracomunitario acquistabile “senza sostituzione” non è richiesta alcuna condizione legata alle presenze in nazionale“.

Dall’Italia nessuna restrizione

Nessun problema invece per il tesseramento di extracomunitari che già giocano in Italia. Per esempio Doig, esterno del Verona seguito molto da vicino dal Torino, non andrebbe ad occupare alcuno slot perché eventualmente il Toro andrebbe ad acquistarlo da una squadra italiana.