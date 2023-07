Kevin Haveri è il terzo acquisto della sessione estiva di calciomercato del Torino: l’albanese dovrà dimostrare di meritarsi la permanenza

Prosegue senza grossi intoppi il programma di mercato stilato da Davide Vagnati. Il Dt del Torino, impegnato nella prima parte di giugno con le situazioni legate alle scadenze dei contratti, si sta adesso concentrando sugli acquisti da fare, come dimostrato dai tre colpi messi a segno fin qui. Popa, Bellanova e Haveri: è questo il tris di nuovi giocatori arrivati al Torino sino a questo momento, ognuno rappresentante un’idea diversa all’interno della testa di Juric. In particolare l’ultimo della lista, però, sarà tra gli osservati speciali durante il ritiro del Fila e, conseguentemente, in quello di Pinzolo.

Haveri, il ritiro per dimostrare di poter rimanere in squadra

Haveri infatti, terzino albanese proveniente dal Rimini, era seguito dalla società da ormai un anno. Vagnati lo aveva osservato più volte la scorsa estate, arrivando a bloccare il suo nome prima di acquistarlo definitivamente in questo mercato. Nel frattempo l’esterno basso, classe 2001, ha avuto la possibilità di aumentare la propria esperienza e, allo stesso tempo, di maturare più rapidamente facendo crescere il proprio minutaggio in Serie C. Adesso, però, il giovane albanese si troverà proiettato in una realtà totalmente differente, dovendo dare del suo meglio per dimostrare di poter rimanere alla corte di Juric. L’allenatore croato, infatti, dà e toglie. È sicuramente un tecnico in grado di insegnare e far crescere tantissimo soprattutto i giovani, ma allo stesso tempo la sua rigidezza fa sì che bisogna essere pronti per poter giocare con lui, o altrimenti si rischia di finire per un’intera stagione in panchina (lo sa bene Bayeye). L’ex Rimini, dunque, dovrà allenarsi al massimo delle sue possibilità nei giorni di ritiro, non facendosi allo stesso tempo impaurire dalle pressioni. Per il futuro, in seguito, si vedrà…