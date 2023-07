Il Torino sta osservando il giovane classe 2003 Luka Stojkovic: il croato è stato seguito da Vagnati durante l’Europeo Under 21

Popa, Bellanova e non solo. Può essere considerato un buon mercato quello messo in atto fin qui dal Torino, considerato come l’apertura ufficiale della sessione sia arrivata soltanto oggi. Il Dt Vagnati, in questo mese di stop dal calcio giocato, si è messo all’opera per regalare a Juric una squadra competitiva, ponendo gli occhi su diversi giocatori e, in particolare, partendo anche alla volta della Georgia e della Romana, dove si giocano in questi giorni gli Europei Under 21, per puntare diversi giovani. Tra questi, il Torino ha messo gli occhi su Luka Stojkovic, classe 2003 croato.

Interesse del Toro per Stojkovic

Stojkovic, giocatore della Lokomotiv Zagreb, è stato convocato dal commissario tecnico per prendere parte agli Europei di categoria, venendo osservato dallo stesso Vagnati. Il ragazzo, in grado di poter svolgere di versi ruoli dalla trequarti in su, è finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza granata dopo l’ottima stagione che lo ha visto protagonista con la sua squadra, in cui si è messo in mostra grazie alle 4 reti e i 5 assist messi a referto, soprattutto vista la sua tenera età. Durante la spedizione con la nazionale croata non ha giocato molto, come dimostrano i 77 minuti nelle 3 partite che hanno sancito l’eliminazione alla fase a gironi. Tanto, però, è bastato per convincere Vagnati a fiondarsi sul talentino croato, che potrebbe dare una grossa mano nella zona della trequarti, soprattutto in termini numerici e di freschezza.