Calciomercato Serie A / Tutte le news e le trattative di oggi, domenica 2 luglio: Juve interessata a Berardi, intrigo Frattesi

Manca sempre meno all’avvio ufficiale della stagione 2023/2024 di Serie A, che inizierà con il sorteggio dei calendari in programma mercoledì 5 luglio alle ore 12. Nel frattempo, i vari direttori sportivi sono alle prese con il calciomercato, con l’obiettivo di regalare ai propri allenatori delle squadre competitive in grado di poter lottare per qualcosa. Con la fine di giugno i club si sono concentrati sulle situazioni contrattuali, salutando giocatori in scadenza e a fine prestito, mentre ora è tempo di buttarsi sugli acquisti.

Juve interessata a Berardi

È uno dei tormentoni di tutte le estati, ma ogni volta finisce per essere solamente una voce. Domenico Berardi è stato l’italiano più prolifico della scorsa stagione di Serie A, come dimostrato dai suoi 12 gol, e ha attirato le attenzioni di diverse squadre come Lazio e Fiorentina. A queste sembra essersi aggiunta anche la Juventus, tornata sull’esterno, il quale potrebbe svolgere il ruolo di sostituto di Di Maria. Non c’è ancora una trattativa, ma le parti potrebbero intavolarla a breve.

Tutti su Frattesi

Parlando sempre di Sassuolo, quello di Frattesi è il nome più in voga di questo inizio di mercato in Italia. Il centrocampista, dopo un’ottima stagione e la meritata chiamata in nazionale, è ormai destinato a lasciare i neroverdi per poter compiere il salto di qualità. Questo è chiaro, ma non lo è ancora la squadra. Il centrocampista, infatti, è richiesto da Inter, Milan, Roma e Juventus. Con quest’ultima più defilata dopo il rinnovo di Rabiot, adesso i favoriti sembrano i nerazzurri, i quali potrebbero reinvestire il capitale ricevuto dalla cessione di Brozovic. Il Milan non ha ancora provato un affondo serio, mentre la Roma gradirebbe riportare a casa la mezzala.

Inter, in 4 su Fabbian

Altro nome altisonante è quello di Giovanni Fabbian. Il centrocampista, reduce dall’ottima stagione che lo ha visto protagonista con la Reggina, è pronto al salto di categoria e ha attirato le attenzioni di quattro squadre di A: Atalanta, Frosinone, Bologna e Genoa. Con il ritorno all’Inter, i nerazzurri non vogliono perderlo definitivamente, dunque si lavora per un prestito con riscatto e opzione di controriscatto.

Milan, nuova idea per l’attacco

Continua la ricerca del Milan per un attaccante che possa prendere il posto da titolare o far rifiatare Olivier Giroud. I rossoneri sono da tempo interessati alle situazioni di Morata e Scamacca, ma le alte cifre richieste hanno portato a osservare anche altri nomi. Tra questi c’è quello di Dia. L’attaccante senegalese, che ha fatto benissimo alla prima stagione in Italia, è stato riscattato dalla Salernitana e ha una clausola rescissoria di 25 milioni.