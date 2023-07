Un altro giovane è finito nel taccuino di Davide Vagnati: si tratta di Luka Stojkovic, trequartista croato classe 2003, ecco chi è

Il mercato non dorme mai. Lo sa bene Davide Vagnati, da tempo al lavoro per regalare a Juric una squadra competitiva per evitare litigi come quelli che hanno caratterizzato la scorsa estate. Il Direttore Tecnico è reduce da un’estate molto movimentata, che lo ha visto muoversi diverse volte da Torino, per effettuare viaggi di mercato. Le ultime destinazioni sono state Georgia e Romania, luoghi di disputa degli Europei Under 21. È un caso? Assolutamente no, perché le intenzioni di Vagnati erano chiare: puntare alcuni ragazzi impegnati con le rispettive nazionali. E, in questo senso, gli occhi sono finiti su Luka Stojkovic.

La carriera

19enne alto 1,82 metri, Luka Stojkovic è nato a Zagabria il 28 ottobre del 2003. Dopo essere cresciuto nel settore dell’NK Naftas, il giovane trequartista si è trasferito sin da piccolo alla Lokomotiva Zagreb, squadra in cui milita ancora ora. Dopo un percorso nelle giovanili, l’esordio con la prima squadra è arrivato a soli 17 anni, con Stojkovic che è riuscito a bruciare le tappe giocando anche una partita da titolare nella stagione 20/21. L’annata seguente è già quella della conferma, con il ragazzo che affronta un campionato da assoluto protagonista e da titolare appena maggiorenne. Mette insieme 34 partite tra tutte le competizioni, arricchite da 4 gol e 4 assist. Nel 22/23 arriva la stagione dell’ormai definitiva conferma, con Stojkovic che dà continuità ai numeri realizzativi dell’annata precedente, aumentando di uno la quota degli assist. Gli addetti ai lavori, inoltre, lo danno come pronto per il salto di qualità verso il calcio europeo che conta.

La nazionale

La storia del trequartista con la nazionale croata inizia da molto lontano. Già nel 2019 Stojkovic entra a far parte della selezione Under 16 giocando tre partite, e da quel momento passa per tutte le categorie. Si afferma anche in Under 19, dove segna un gol nelle 6 partite giocate. Nell’Europeo Under 21 in scena in questo momento, invece, il basso minutaggio concesso dal Commissario Tecnico non gli ha permesso di mettersi totalmente in mostra, nonostante abbia comunque attirato l’attenzione del Toro.

Caratteristiche e come si inserirebbe nel Toro

Luka Stojkovic, come detto, è un trequartista con grandi doti tecniche, come dimostrato dalle cifre realizzative. È uno di quelli in grado di saper far equivalere il numero di gol e quello di assist, rendendosi dunque doppiamente utile alla squadra e ai compagni. L’altezza piuttosto elevata, inoltre, può fare di lui un’arma in più all’interno dell’area di rigore per inserimenti, vista la presenza di un super crossatore come il neo acquisto Bellanova. In un Torino in questo momento privo di esterni, che può contare solamente su Karamoh e Seck in attesa che Radonjic si riprenda dall’infortunio e che vengano risolte le situazioni attorno a Vlasic e Miranchuk, il giovane croato può dare sicuramente una mano, visto l’imminente ritrovo al Fila. E poi, ovviamente, è da considerare il fattore Juric. Il tecnico, infatti, suo connazionale, può aiutare il ragazzo ad ambientarsi più rapidamente e, soprattutto, a stimolarlo maggiormente.