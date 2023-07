Il neoacquisto del Torino Raoul Bellanova e lo storico Nereo Rocco sono accomunati da un particolare: il dato

1 luglio 2023, è ufficialmente iniziato il calciomercato estivo. Tra le squadre più attive nel mese che ha preceduto l’avvio ufficiale, sicuramente c’è stato il Torino. I granata, con la figura del Dt Vagnati, hanno infatti non solo sistemato le questioni inerenti ai riscatti e alle scadenze di contratto, ma hanno anche piazzato due colpi molto importanti e che possono alzare il livello della rosa in modo da puntare almeno all’Europa, come richiesto da Ivan Juric, vale a dire Mihai Popa e Raoul Bellanova. Quest’ultimo, ufficializzato nella serata di ieri, è reduce da una discreta stagione all’Inter, conclusa anche con la convocazione agli Europei Under 21, in cui si è messo in bella mostra vincendo il premio di MVP nella seconda gara del girone degli azzurrini, vinta contro la Svizzera. Inoltre, lo stesso esterno, è accomunato con lo storico Nereo Rocco da un dato particolare.

Il dato che accomuna i due

Raoul Bellanova, come detto, viene da una stagione all’Inter, squadra con cui è arrivato a giocare anche in finale di Champions League, nella sfida contro il Manchester City. In quell’occasione, infatti, l’esterno entrò in campo al minuto 76 sostituendo Dumfries, aumentando così la propria esperienza a livello internazionale. Il curioso dato, però, sta nel fatto che prima di lui, l’ultimo giocatore o allenatore a essere approdato al Torino dopo aver partecipato a una finale di Coppa dei Campioni fu Nereo Rocco. Il compianto ex giocatore, infatti, si sedette sulla panchina del Torino nella stagione 63/64, dopo aver vinto la Coppa con il Milan. Rocco rimase allenatore dei granata poi per tre stagioni, assumendo il ruolo di direttore tecnico nell’annata 66/67. Un paragone ovviamente molto forte per il neoacquisto, che può però segnare un periodo importante della storia del Toro.