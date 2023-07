La squadra, formata dalle giovani del vivaio granata, partirà dall’Eccellenza e punta alla promozione in Serie C

Si aggiunge un tassello importante all’organico della società granata: dalla stagione 20233/2024 ci sarà anche la Prima squadra Femminile. Il calcio femminile ha assunto grande importanza negli utlimi anni in Italia, convincendo diverse realtà a fondare il proprio team. È ora arrivato il turno del Torino, che partirà dall’Eccellenza con la promozione in Serie C come primo obiettivo. Come comunicato dalla società, la squadra, non professionista, sarà formata da ragazze che hanno raggiunto in diverse occasioni la finale del campionato Juniores, con l’aggiunta di qualche innesto d’esperienza per aiutarle nel loro percorso di crescita.