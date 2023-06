Le dichiarazioni del neoacquisto del Torino Raoul Bellanova, in arrivo dal Cagliari, dopo la firma del contratto

Il Torino sarà la nuova casa ufficiale di Raoul Bellanova, esterno del Cagliari in forza all’Inter nella scorsa stagione. 8 milioni totali per 1.1 milioni a stagione per il giovane esterno, che ha così lasciato Milano per sposare la causa granata. Intercettato dopo la firma del contratto, secondo quanto riportato da Inter News, ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Sono felice per questa nuova avventura, sono carico e pronto a dimostrare il mio valore. Ho scelto il Toro perché volevo sentirmi protagonista, all’Europeo mi sono accorto che mi mancava giocare e avere minuti nelle gambe. Un saluto ai tifosi dell’Inter. Sono interista da piccolo. Tornare? Non si sa mai nella vita“.