Stanno per iniziare gli Europei Under 19, a cui parteciperà anche l’Italia: tra gli azzurrini anche il baby granata Dellavalle

Altro giro, altra competizione. Con gli Europei Under 21 ancora in corso pur senza la presenza dell’Italia, eliminata ai gironi fallendo così la qualificazione alle Olimpiadi, stanno per partire anche gli Europei Under 19. Il torneo, che si disputerà a Malta, presenta due gironi da quattro squadre, con tante assenze illustri. Tra le nazioni big, infatti, sono presenti solo Italia, Spagna e Portogallo, mentre mancano all’appello Francia, Germania e Inghilterra, campione in carica.

Girone e calendario dell’Italia

Tra gli azzurrini, come detto, ci sarà Alessandro Dellavalle a rappresentare il Torino. Il difensore, reduce da un’ottima stagione con la Primavera granata di cui è anche capitano, è stato chiamato dal selezionatore Bollini, e farà parte della spedizione. Il girone dell’Italia sembra essere il più complesso tra i due, data la presenza di Malta, Polonia e soprattutto Portogallo. Per qualificarsi alle semifinali, però, basta classificarsi tra i primi due posti, dunque gli azzurrini avranno una grande probabilità. I ragazzi di Bollini esordiranno lunedì 3 luglio contro i padroni di casa di Malta, affronteranno poi il Portogallo il 6 luglio alle 18 e, infine, chiuderanno il girone contro la Polonia, in una sfida in programma il 9 luglio. Una vetrina importante per diversi giovani e, in particolare, per lo stesso Dellavalle, che può avere così la possibilità di maturare un’esperienza importante per la propria carriera.