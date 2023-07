Nel giorno del primo allenamento della stagione 2023/2024, il Torino presenta il nuovo sito ufficiale della società: grafica rinnovata

Il Torino cambia look, almeno per quanto riguarda internet: la società granata ha infatti presentato il nuovo sito ufficiale con una grafica totalmente rinnovata rispetto alla precedente, sia per quanto riguarda la versione desktop che per quella mobile. Non mancano le sanzioni dedicate alle ultime notizie della squadra, alle prossime partite, al settore giovanile e alla web TV Torino Channel. Resta identico il dominio www.torinofc.it.