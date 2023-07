Tra i convocati di Ivan Juric per il raduno al Filadelfia è presente anche Fabio Desole, difensore classe 2006: ecco chi è

Oggi, lunedì 10 luglio, il Torino ha ripreso ad allenarsi in vista della nuova stagione di Serie A. I granata si sono ritrovati questa mattina al Filadelfia per iniziare a preparare quella che sarà l’annata 2023/2024. In attesa di avere la rosa al completo, considerato come diversi nazionali usufruiranno di giorni di riposo in più, Ivan Juric ha portato con sé diversi giovani alla prima esperienza tra i grandi, con l’obiettivo di far respirare loro ambienti molto importanti. Tra questi è presente anche Fabio Desole, difensore classe 2006 non ancora esordiente in Primavera che, però, ha comunque attirato l’attenzione del tecnico croato il quale ha deciso di dargli una chance per mettersi in mostra.

Chi è Fabio Desole

Desole, nato il 20 gennaio del 2006, fa parte del settore giovanile del Torino ormai da diversi anni. Con i granata il 17enne è partito dalla categoria under 16, arrivando anche all’under 18, mostrando grandi cose. Nella stagione 2021/2022, il giovane difensore ha, come detto, giocato nell’under 16 ottenendo anche una convocazione con la selezione under 17. Nella stagione appena terminata, invece, il ragazzo ha fatto un buon salto di qualità. Desole, infatti, ha contato diverse presenze sia con l’under 17 che con l’under 18, arrivando in una sola stagione a giocare 26 partite condite da 3 gol. Prestazioni che, inoltre, hanno convinto anche il Commissario Tecnico della nazionale under 17 dell’Italia Bernardo Corradi a chiamarlo in causa per alcune partite. Mancino di piede e bravo a impostare, il classe 2006 può sfruttare questi primi giorni di raduno per imparare dai suoi colleghi molto più maturi e, chissà, rubare anche qualche consiglio.