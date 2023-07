Continuano gli incontri e le trattative tra Verona e Torino per il trasferimento di Josh Doig in granata: manca ancora l’accordo definitivo

Sono giorni caldi quelli che avvolgono il mercato in casa Torino. Dopo gli acquisti di Popa, Bellanova e Haveri – con quest’ultimo che potrebbe già lasciare in prestito – e l’inizio della preparazione estiva, è corsa contro il tempo per cercare di completare la rosa di Juric il più presto possibile. Sono infatti tante le caselle ancora vuote all’interno delle gerarchie immaginate dal tecnico croato, e serviranno diversi investimenti per cercare di completarle. In questo momento, sembra che Vagnati stia dando priorità alla fascia sinistra, con diversi nomi presenti all’interno del taccuino del direttore tecnico. Da Doig a Mazzocchi, passando per l’alternativa Gudmundsson uscita come concreta dalla Svezia. L’obiettivo principale in questo momento, però, rimane sempre lo scozzese del Verona.

Verona-Torino: trattativa a oltranza per Doig

Come già detto negli scorsi giorni, la trattativa tra il club granata e gli scaligeri è ai dettagli da diverso tempo. Ci si aspettava la chiusura già nello scorso weekend, ma bisogna ancora perfezionare alcuni punti di incontro in modo da poter soddisfare ambo le parti. L’obiettivo a questo punto, non avendo potuto permettere a Doig di presentarsi il primo giorno di raduno al Filadelfia, è quello di avere lo scozzese con la squadra nel ritiro di Pinzolo. Lì, a un mese dall’inizio del nuovo campionato di Serie A, ci sarebbero tutti i presupposti per poter ambientarsi sia con i nuovi compagni che con gli schemi di gioco di Juric, simili a quelli con cui è stato abituato a giocare a Verona. È da specificare, inoltre, che l’eventuale acquisto dello scozzese non sarebbe esclusivo nei confronti di altri giocatori come i sopra citati Mazzocchi e Gudmundsson. Lo scopo di Vagnati è infatti quello di rifare le fasce al Toro, e in caso di doppio acquisto oltre a quello di Bellanova potrebbero poi salutare Singo o Vojvoda, richiesti sul mercato. Il Torino, dunque, si appresta a vivere un’altra, ennesima, estate di rivoluzione.