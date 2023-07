Calciomercato Torino / Ancora distanza tra il capitano granata e la società, che è disposta a lasciar partire lo svizzero

Il futuro di Ricardo Rodriguez al Torino è in bilico. Il capitano granata, tra i preferiti di Juric ma in scadenza nel 2024, avrebbe infatti ampliato i propri orizzonti dopo la distanza con la società sul rinnovo. Resta quindi anche per lui aperta ogni possibilità, senza escludere un’eventuale partenza. D’altronde il difensore classe 1992 sa che il prossimo potrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera e vuole valutare bene tutte le ipotesi.

Rodriguez, intesa e stima con Juric

Versatilità, serietà e qualità: queste le caratteristiche che Juric ha sempre apprezzato dello svizzero. Una stima profonda e mai nascosta tra i due, tanto da convincere il tecnico a ritagliarli un nuovo ruolo. Nel corso della stagione è infatti spostato da terzo di difesa a esterno di centrocampo, dove non ha mai deluso anche grazie alla sua esperienza. Difficile eguagliarlo da quel lato, ma non impossibile sostituirlo, soprattutto sul fronte costi.

Toro, la cessione dello svizzero è un’idea concreta

Il Toro vorrebbe infatti non incrementare eccessivamente le spese sugli stipendi ed è uno dei motivi che sta spingendo Rodriguez ad abbandonare la nave. L’aria di rinnovo è stata in fretta spazzata via da nuove possibilità, anche se di offerte concrete non ne sono ancora arrivate. Resta quindi tutto in divenire, con entrambe le parti disposte a valutare di giorno in giorno il da farsi. La società resta disposta a valutare tutte le alternative.