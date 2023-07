Il russo non si sta allenando con l’Atalanta: il futuro di Miranchuk resta quindi ancora aperto, in attesa di una mossa del Torino

Da Bergamo la notizia secondo la quale Miranchuk, tesserato dell’Atalanta e quindi ad oggi parte del gruppo di Gasperini, non ha preso parte all’allenamento mattutino a Zingonia. Un chiaro segnale del fatto che come già del resto nell’ultima stagione, anche stavolta il giocatore non rientri nel progetto dell’allenatore degli orobici. Miranchuk non è stato riscattato dal Toro alla cifra pattuita ma resta in piedi la trattativa che potrebbe riportarlo sotto la Mole anche il prossimo anno. Il giocatore aspetta novità ma intanto non si allena neanche con la sua attuale squadra.