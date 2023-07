Ancora tempo di uscite in casa Torino, prima di tornare a concentrarsi sul mercato in entrata. Dopo una settimana dall’ufficialità dell’arrivo di Haveri dal Rimini, il terzino sinistro lascia già i granata. È infatti stato definito l’accordo con l’Ascoli, squadra in cui passerà l’albanese. L’accordo è stato trovato per un prestito annuale con probabile diritto di riscatto in favore dei marchigiani, e ora le società stanno limando gli ultimi dettagli. Haveri non si è neppure presentato al raduno al Filadelfia questa mattina, dal momento che la trattativa è entrata in fase avanzata nelle ultime ore.

Haveri al Torinov