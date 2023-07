Calciomercato Torino / L’accordo con il giocatore c’è, la distanza con il Verona è minima: l’affare Doig sta per chiudersi

Torino molto attivo in questi primi giorni di calciomercato. Dopo le ufficialità di Kevin Haveri e Raoul Bellanova, quella che sia apre oggi è la settimana di Josh Doig. La situazione è la seguente: l’accordo con il giocatore c’è, manca solo l’accordo economico con il Verona. I gialloblù non accettano contropartite tecniche e vogliono solo cash, precisamente 8 milioni di euro, ma l’affare si può chiudere a 7. Non manca molto quindi alla fumata bianca, con il Torino che farebbe così un altro colpo in prospettiva, questa volta sulla fascia sinistra. Scozzese classe 2002, ha tutte le carte in regola per crescere e diventare determinante con Juric come allenatore in panchina.

Esterni: una rivoluzione annunciata

La priorità dei granata in questo mercato, come già annunciato da tempo, sono gli esterni. La rivoluzione è quasi compiuta: Lazaro non è stato riscattato, Aina ha salutato, Singo e Vojvoda sono in dubbio. Intanto sono arrivati Haveri dal Rimini (esterno sinistro) e Bellanova dal Cagliari (esterno destro), in attesa di Doig (esterno sinistro) dal Verona. Anche Mazzocchi (esterno destro) della Salernitana rimane una pista calda. Ivan Juric non vuole solo copertura e attacco dai suoi esterni, ma anche gol e assist.