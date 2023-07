Calciomercato Torino / Gineitis andrà in prestito, ma prima il Torino deve prendere qualcuno in mezzo al campo

La sessione di calciomercato estiva si è aperta e la nuova stagione è alle porte. Torino che come sempre non dovrà pensare solo alle entrate, ma anche alle uscite e ad accontentare quelli che hanno avuto poco spazio, magari mandandoli in prestito. Gvidas Gineitis, centrocampista lituano classe 2004 dei granata, andrà in prestito. Prima di farlo partire però, il Toro ha bisogno di un innesto in mezzo al campo, ovvero quel centrocampista fisico che Ivan Juric ha sempre chiesto. Solo a quel punto, il giovane Gineitis potrà partire avere più spazio altrove, per accomulare esperienza.

L’evoluzione di Gineitis

Inizialmente il numero 66 granata, aveva iniziato la stagione con la formazione Primavera. Poi però Juric aveva bisogno di un centrocampista mancino e ha deciso di farlo entrare in Prima Squadra. Il 2 gennaio 2023 è entrato in rosa e il 2 marzo 2023 ha firmato fino al 30 giugno 2026. Poi però è arrivato Ilic e non ha avuto moltissimo spazio, ma contro Milan (in trasferta) e Roma (in casa), ha giocato da titolare. Adesso però ha bisogno di giocare e trovare continuità, sempre in una Prima Squadra, andando in prestito. Juric non ha avuto paura di lanciarlo in Serie A e il giocatore si è dimostrato pronto a tali palcoscenici.