Calciomercato Serie A / Le trattative di oggi, domenica 9 giugno 2023: Napoli su Faraoni e offerta dalla Turchia per Shomurodov

Trattative sempre più calde quelle della Serie A, con il calciomercato che si è aperto ufficialmente da più di una settimana. Il Napoli campione d’Italia ripartirà con Rudi Garcia in panchina e cerca un sostituto all’altezza di Giovanni Di Lorenzo. Il nome più caldo è quello di Davide Faraoni dell’Hellas Verona. I gialloblù aprirebbero anche alla cessione, come segno di riconoscenza verso la professionalità dimostrata dal giocatore. Invece per quanto riguarda la Roma, è arrivata un’offerta dal Galatasaray per Eldor Shomurodov. Dopo gli ultimi sei mesi allo Spezia, la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

Cagliari: tre giocatori nel mirino

Anche il Cagliari di Ranieri, appena tornato in Serie A, cerca rinforzi. Interessano principalmente tre giocatori, tutti già allenati dal tecnico ai tempi della Sampdoria: Jakub Jankto, Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello.

Bologna ed Hellas Verona

Il Bologna, per sostituire Cambiaso, pensa a Ballo Touré del Milan. L’Hellas Verona invece punta Mboula, attaccante del Minorca.