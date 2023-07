Simone Verdi è rientrato dal prestito al Verona e ora è sul mercato, il Toro spera di guadagnare almeno 4 milioni

Simone Verdi è tornato in granata dopo aver aiutato il Verona a raggiungere la salvezza nella scorsa stagione. Le condizioni che avrebbero portato al riscatto di Verdi non si sono concretizzate. Il giocatore che ha appena compiuto 31 anni chiaramente non rientra nei piani di Ivan Juric e la società lo ha messo sul mercato per cercare di finanziare il mercato in entrata. Urbano Cairo in una sua intervista ha appena parlato del giocatore, queste le sue parole: “Non abbiamo tanti esuberi. Verdi? È un giocatore che ha aiutato la Salernitana e il Verona a salvarsi negli ultimi due campionati, se mi chiamate esubero Verdi…”. Tuttavia nonostante le parole dolci del presidente cedere il trequartista italiano è uno degli obiettivi principali di quest’estate: il Toro vorrebbe ricavare un cifra tra i 4 e i 5 milioni.

Verdi in vendita a chi potrebbe interessare

Verdi con la maglia granata non ha mai brillato e questo ha portato anche ad una rottura con i tifosi. Il 31enne italiano dopo 2 prestiti prima alla Salernitana e poi al Verona sarà probabilmente ceduto a titolo definitivo in questa finestra di mercato il suo valore di mercato è di circa 4 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2024. I granata vorrebbero guadagnare un cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro e stanno cercando qualche squadra interessata al giocatore. Il giocatore si è trovato decisamente bene sia alla Salernitana che al Verona dove ha fatto vedere ciò che non è riuscito a far vedere a Torino. Possibile quindi che una delle squadre che lo ha avuto in prestito decida di fare un tentativo per riportarlo indietro.