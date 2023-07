Calciomercato Serie A / Bonucci non rientra più nei piani della Juventus e potrebbe salutare. Zielinski, invece, verso l’Arabia

Sono giorni intensi di calciomercato quelli che stiamo vivendo in questo momento. Tra cessioni illustri, acquisti di giovani e scambi tra club, le squadre del campionato italiano stanno cercando di migliorarsi sempre più per regalare spettacolo in vista della prossima stagione. Una che, però, deve ancora definire e programmare il proprio futuro è la Juventus. I bianconeri sono alle prese con la risoluzione di diverse uscite, senza le quali non è possibile fare mercato in entrata. In questo senso, sorprende l’ultim’ora giunta dalla Continassa. Pare infatti che Leonardo Bonucci non rientri più nei piani della Vecchia Signora, e che possa essere risolto il suo contratto con scadenza nel 2024. Allegri non lo vede più come un giocatore funzionale alla causa, e per questo motivo il difensore potrebbe lasciare.

Sirene arabe per Zielinski

Non solo Milinkovic-Savic. Un altro grande centrocampista del nostro campionato potrebbe lasciare l’Italia. Si tratta di Piotr Zielinski, uno dei perni del Napoli campione d’Italia. Il polacco interessa alla Lazio proprio come sostituto di Milinkovic, ma nelle ultime ore ha ricevuto un’offerta molto allettante da parte degli arabi dell’Al-Ahli, che hanno già acquistato Roberto Firmino. La parola spetta prima al Napoli e, in seguito, al giocatore che dovrà decidere il proprio futuro.

Atalanta, PSG su Hojlund

È caccia a una prima punta per il Paris Saint-Germain, che ha messo gli occhi in Serie A. I parigini hanno già avuto dei primi contatti con la Juventus per valutare la fattibilità dell’operazione Vlahovic, ma si sono anche informati con l’Atalanta per quanto riguarda Rasmus Hojlund. Il danese è reduce da una prima stagione in A molto positiva, e ha subito attirato l’attenzione di diversi estimatori. Si era informato prima il Manchester United, mentre ora ad aver messo gli occhi sul classe 2003 sono i transalpini.

Le altre squadre

È un Bologna alla ricerca di grandi colpi di mercato. I rossoblù, vicini all’accordo con il Milan per il cartellino di Ballo-Touré, si sono interessati anche a Ola Solbakken, attaccante norvegese della Roma. L’ex Bodo/Glimt, da quando è arrivato nella capitale, ha avuto un minutaggio molto ristretto, e potrebbe chiedere di partire per proseguire la propria maturazione. Anche il Verona è alla ricerca di un attaccante. Gli scaligeri, vicini all’acquisto di Destro, hanno avuto dei contatti con Gytkjaer, rimasto senza contratto dopo l’esperienza al Monza.