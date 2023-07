Calciomercato Torino / Entra nel vivo la trattativa con il Verona per portare in granata Doig. E si è parlato anche di Tameze e Verdi

Sono giorni intensi di calciomercato quelli che accompagnano il Torino nel ritiro di Pinzolo. I granata, arrivati ieri in Trentino, presentano una rosa molto folta ma costituita da diversi giovani con poca esperienza ad alti livelli. La speranza di Juric è quella di completare i vari tasselli il prima possibile, in modo da poter lavorare in anticipo con la squadra al completo, ma sarà un lavoro molto difficile viste le esigenze del mercato. Prima sfoltire e poi acquistare, è questo il motto della società. Intanto, però, Vagnati sta portando avanti la trattativa con il Verona per Josh Doig, arrivata ormai a oltranza dopo i contatti delle ultime due settimane.

Verona-Torino, si pensa a un triplo scambio

Non solo Doig, però. Perché nei contatti degli ultimi giorni tra i granata e gli scaligeri si è parlato anche di altri giocatori. In primis Verdi, richiesto non solo dal Como ma anche nuovamente dai gialloblù e che dunque potrebbe tornare a giocare al Bentegodi. Dall’altro lato Tameze, un tipico mediano da Juric, che in questo momento manca alla rosa. Il camerunense ha già giocato con il tecnico croato proprio nella prima esperienza a Verona, in quello che era l’ultimo anno del mister in Veneto. Una fiducia in crescendo quella concessa da Juric al centrocampista, che in quell’annata si è poi messo in evidenza dopo le difficoltà all’Atalanta emergendo a livello nazionale. Un ritrovo, dunque, che l’allenatore apprezzerebbe molto. Sia perché, come detto, in questo momento al Toro manca un mediano con le sue caratteristiche, sia perché i due si conoscono già e hanno lavorato molto bene insieme, come dimostrato dal 10° posto di quella stagione.