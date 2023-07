Calciomercato Serie A / Le trattative di oggi, 18 luglio: Barreca saluta il Cagliari e va alla Sampdoria, Empoli vicina a Gyasi e Caprile

La sessione di calciomercato estiva entra sempre di più nel vivo. Tutte le squadre si muovono in entrata e in uscita. Il Cagliari di Ranieri, appena promosso, lascia partire Antonio Barreca. L’esterno sinistro, dopo aver riportato in Serie A anche il Lecce nella stagione 2021/2022, si trasferisce alla Sampdoria in Serie B. L’Empoli di Zanetti invece, è vicino alla chiusura di due colpi. Emmanuel Gyasi lascerà lo Spezia dopo la retrocessione, mentre l’altro giocatore è il portiere Elia Caprile. Classe 2001, in questa stagione ha giocato nel Bari.

Cagliari: no a Gabbiadini, sì a Shomurodov

Cagliari in cerca di un attaccante. La pista che portava a Manolo Gabbiadini della Sampdoria si è raffreddata, adesso il nome caldo è quello di Eldor Shomurodov. Di proprietà della Roma, l’uzbeko ha giocato la seconda parte di stagione 2022/2023 allo Spezia.

Fiorentina, vicino Arthur dalla Juventus

Nella squadra viola di Vincenzo Italiano, Amrabat è in uscita. Il suo sostituto sarà il brasiliano Arthur, che arriverà in prestito dalla Juventus. Il suo agente Pastorello sta chiudendo la trattativa.