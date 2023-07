Calciomercato Torino / L’attaccante del Torino Luigi Caccavo si trasferisce in prestito in Serie C, alla Pergolettese

La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata la conferma con l’ufficialità. Luigi Caccavo lascia il Torino e va in prestito per un anno alla Pergolettese in Serie C. Il classe 2004, nella stagione 2022/2023 in Primavera, ha collezionato 26 presenze condite da 8 reti e 3 assist.