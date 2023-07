Calciomercato Torino / Pietro Passador, portiere classe 2003 del Torino, passa in prestito al Rimini in Serie C

Confermato quanto trafilava nelle scorse settimane. Adesso è ufficiale: Pietro Passador passa in prestito per un anno dal Torino al Rimini in Serie C. Il gigante classe 2003 nella stagione 2022/2023 ha difeso i pali della Primavera.