Non solo Doig: Verona e Torino continuano i round di trattative, ma hanno iniziato a parlare anche di un potenziale scambio

Proseguono i contatti tra Torino e Verona in ottica calciomercato. I rapporti dei club, si sa, sono ottimi dopo le operazioni concluse nelle scorse stagioni – in primis quella che ha portato Juric proprio sotto la Mole – e per questo motivo c’è fiducia che prima o poi si possano trovare altri accordi tra le parti. Non solo il nome di Doig, per cui Vagnati e i tifosi restano in attesa che si trovi un accordo, ma anche due nuovi nomi. I due club, infatti, stanno pensando a uno scambio tra Tameze e Verdi, che farebbe contenti sia gli allenatori che le società.

Tameze di nuovo con Juric?

Quello che manca alla rosa del Torino in questo momento infatti, oltre a un esterno sinistro e a un trequartista titolare, è un centrocampista di peso, un mediano fisico che possa fare da filtro alle imbucate provate dalle mezzali avversarie. E, in questo senso, Tameze potrebbe dare una grossa mano alla causa granata. Il centrocampista camerunense conosce molto bene gli schemi di Juric, non solo perché il Verona gioca in modo simile ma perché proprio in Veneto lo ha avuto come allenatore. I due si sono incontrati in quella che è stata la prima stagione in gialloblù per il mediano e l’ultima per il tecnico, che ha aiutato molto Tameze a riemergere dopo l’esperienza negativa all’Atalanta. Con lui, infatti, il classe ’94 è risultato tra i centrocampisti emergenti migliori del campionato, contribuendo in modo elevato per il 10° posto del Verona.

Possibile il ritorno di Verdi a Verona

Verdi, inoltre, dal canto suo apprezzerebbe un ritorno nella città veneta. Il trequartista, fino ad ora, ha ricevuto un’offerta da parte del Como, ma ha preferito temporeggiare in attesa di una richiesta dalla massima categoria. La richiesta è ora arrivata, e il 31enne tornerebbe di corsa al Verona. Al Toro, infatti, ha le porte ormai sbarrate, mentre in gialloblù, dopo l’addio di Zaffaroni, l’ex Bologna e Napoli potrebbe trovare spazio. Un’operazione, dunque, che farebbe contenti tutti, ma bisogna prima trovare un accordo.