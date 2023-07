Tutte le trattative e le ultime notizie di calciomercato delle squadre di Serie A di oggi, mercoledì 19 luglio

Il calciomercato è entrato ufficialmente nel vivo e le squadre di Serie A si stanno guardando intorno per individuare i giusti rinforzi da mettere a disposizione degli allenatori in vista della prossima stagione. Ecco tutte le notizie di calciomercato di oggi, mercoledì 19 luglio.

Inter, visite mediche per Cuadrado; Onana lascia Milano

Cuadrado è atterrato a Milano nella serata di martedì. Oggi, 19 luglio, l’ormai ex Juventus si è diretto al CONI per svolgere le visite mediche. Una volta terminate l’esterno firmerà poi il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Intanto Onana è ufficialmente partito per Manchester, dove lo attende lo United.

Isaksen il nome nuovo per la Lazio

Dopo la cessione di Milinkovic-Savic, i biancocelesti hanno messo gli occhi su Gustav Isaksen. Sull’ala destra del Midtjylland c’è anche un interessamento del Milan. La Lazio ha comunque chiesto informazioni per il giocatore.

Arthur in uscita dalla Juventus

L’agente del centrocampista brasiliano ha incontrato i bianconeri per discutere del rinnovo del giocatore, utile al suo eventuale passaggio alla Fiorentina. C’è ottimismo per la sua cessione e tutto sta procedendo nel giusto verso.