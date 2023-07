Berisha è fuori rosa e non si trova a Pinzolo: ha rifiutato l’offerta del club turco e continua a cercare una squadra

Continua in casa Torino la telenovela Berisha. Il portiere si è messo fuori rosa nel corso dell’ultima stagione per il poco spazio concessogli e per la mancata cessione in un altro club. L’albanese ha un contratto in scadenza nel 2024 e percepisce uno stipendio di 800mila euro netti. Un ingaggio pesante se si considera il fatto che è fuori dal progetto tecnico. L’ultima offerta rifiutata dall’ex SPAL è stata quella del Karagumruk, club che milita nella Super Lig turca ed ex squadra di Andrea Pirlo. Ma il classe 1989 era stato cercato anche da altre squadre italiane come Reggina, Spezia e Salernitana: nessuna di queste offerte ha evidentemente soddisfatto il calciatore, che continuerà a restare fuori dai piani della società e di Ivan Juric. Nell’ultima sessione di mercato, a testimonianza del fatto che il Torino non conterà sull’estremo difensore, Vagnati ha acquistato Popa, che si giocherà con Gemello il ruolo di secondo portiere per la nuova stagione.

I numeri di Berisha con il Torino

Berisha è arrivato dalla SPAL nel 2022, per una cifra di 300mila euro. Arrivato in granata per fare il secondo portiere, si è spesso fatto trovare pronto quando Milinkovic non ha mostrato il rendimento sperato. Probabilmente nella nuova stagione si sarebbe aspettato un trattamento diverso, motivo che lo ha spinto a chiamarsi fuori dal progetto tecnico del Torino. Con la maglia granata berisha ha giocato 11 partite tra Serie A e Coppa Italia, subendo 10 gol e collezionando 4 clean sheet.