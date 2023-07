Il contratto di Etrit Berisha con il Torino scade nel 2024 e il suo è uno stipendio alto: l’albanese è in attesa di sistemazione

Con la sessione di calciomercato aperta, il Torino deve sistemare la rosa in vista della stagione 2023/2024. Oltre che alle entrate, si pensa anche alle uscite e il problema maggiore da risolvere, è quello legato a Etrit Berisha. Il suo contratto scade nel 2024 e lo stipendio è di 800 mila euro netti. Uno stipendio alto, se si considera che il portiere è fuori rosa: in poche parole è pagato per fare nulla. Il portiere è in attesa di sistemazione sul mercato, con le trattative non andate a buon fine con Spezia, Reggina, Salernitana e Fathi Karagumruk. Il numero 1 granata, a metà stagione, si è messo fuori rosa per due motivi: il poco spazio e il mancato approdo in un’altra squadra.

Berisha: una parabola discendente

Arrivato dalla Spal nel luglio del 2022 per 300 mila euro, nella stagione 2021/2022 ha fatto il secondo portiere. Quando però Vanja Milinkovic-Savic ha fatto male, ed è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente. In Torino-Napoli, ha anche parato un rigore ad Insigne. Ecco dunque che nella stagione 2022/2023, si sarebbe aspettato un trattamento diverso, invece Vanja ha giocato tutte le partite. Dopo essersi messo fuori rosa, ha anche perso il posto nella sua Nazionale, con la quale vanta ben 76 presenze. Adesso è un esubero, da sistemare il più in fretta possibile per il Torino.