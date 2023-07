Il Novara ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver acquisito le prestazioni di Giorgio Savini a titolo temporaneo dal Torino

Dopo la cessione di Haveri all’Ascoli, il Torino ha concluso un altro affare in uscita: si tratta di Giorgio Savini, che è stato girato al Novara a titolo temporaneo.

“La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per il trasferimento a titolo temporaneo, fino a giugno 2024, di Giorgio Savini. Giovane centrocampista di prospettiva di proprietà del Torino. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile granata, nella passata stagione ha acquisito esperienza in Serie C con la maglia della Gelbison, con cui ha collezionato 20 presenze tra campionato e Coppa Italia. A Giorgio il benvenuto da parte del Club azzurro”.