Calciomercato Serie A / Lecce, ufficiale lo svincolato Venuti. Il Frosinone fa spesa in casa Sassuolo e ne prende 3

La sessione estiva di calciomercato si è aperta da ormai 14 giorni e ogni squadra di Serie A fa movimenti in entrata e in uscita. Il Lecce, che quest’anno sarà allenato da D’Aversa, ha preso lo svicolato Lorenzo Venuti. L’esterno, prima della scadenza del contratto, era di proprietà della Fiorentina. Il Frosinone invece ha fatto spesa in casa del Sassuolo: sono arrivati Abdou Harroui (centrocampista classe 1998), Riccardo Marchizza (esterno classe 1998) e Stefano Turati (portiere classe 2001).

Fiorentina: Biraghi rinnova fino al 2025

In casa viola è ufficiale il rinnovo di Cristiano Birahghi fino al 2025. Con l’arrivo di Parisi dall’Empoli, la corsia sinistra della Fiorentina è sistemata.

Bologna: Orsolini e Dominguez rimangono?

Nel Bologna di Thiago Motta, Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez sono in uscita. Le parole di Fenucci, amministratore delegato del club, sembrano però smentire questa ipotesi: “Vogliamo tenere Dominguez e Orsolini”.

Pereyra verso il Besiktas

Roberto Pereyra, svincolato dall’Udinese, è vicino alla firma con il Besiktas. Infine il Cagliari ha riportato in Italia il portiere Simone Scuffet.