Il futuro di Wilfried Singo è ancora tutto da decifrare: l’ivoriano, in scadenza nel 2024, dovrà rinnovare o verrà ceduto

Continua il mercato estivo del Torino, che dopo aver messo a segno tre colpi sta cercando di realizzare diverse uscite. Il Dt Davide Vagnati è al lavoro per regalare a Juric una rosa competitiva su più fronti, ma deve farlo nel minor tempo possibile. La pazienza del tecnico, come ben noto a tutto l’ambiente, non è illimitata, e iniziare un’altra stagione con la rosa ampiamente incompleta potrebbe portarlo a farsi delle domande. Nel frattempo, però, sono da risolvere alcune situazioni spinose. Una di queste è quella che porta il nome di Wilfried Singo. L’esterno ivoriano, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2024 e la società non ha intenzione di perderlo a zero.

Singo, una decisione a breve

In questo senso, dunque, l’ivoriano e il club di comune accordo dovranno prendere una decisione a breve. Il 22enne, se vuole rimanere a Torino, dovrà rinnovare il proprio contratto per almeno un’ulteriore stagione, senza così che ci sia un rischio che a gennaio possa accordarsi con un’altra società. In caso contrario, invece, le porte per la cessione sono aperte, ma Cairo si aspetta almeno 12 milioni dai club interessati, tra cui figura anche il Milan. Inoltre, visto il grosso investimento fatto per Bellanova, ci si aspetta che il classe 2000 abbia ormai perso la titolarità sulla fascia destra, e questo potrebbe risultare un fattore decisivo nella scelta del proprio futuro. Futuro che sarà da decidere nei prossimi giorni, dunque, ma la sensazione è che mai come in questa stagione i destini di Singo e del Toro sembrino lontani.