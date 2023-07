Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il Torino e la Premier per Schuurs: Liverpool e Crystal Palace in prima linea

Il futuro di Perr Schuurs potrebbe essere lontano dal Torino. Il difensore è stato senza dubbio uno dei migliori di Juric nell’ultima stagione e le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato le attenzioni dei grandi club europei. Tra questi ci sono Crystal Palace e Liverpool, che sembrano le squadre maggiormente interessate al cartellino del giocatore. Cairo, tuttavia, è stato molto chiaro: per lasciar partire il difensore serve un’offerta da almeno 40 milioni di euro, in caso contrario l’ex Ajax proseguirà la sua avventura in Serie A. Gli olandesi hanno dalla loro parte una percentuale del 15% sulla futura rivendita, motivo per il quale la società ha intenzione di monetizzare il più possibile. Nelle ultime ore si è espresso direttamente anche il ragazzo, che a proposito del suo futuro ha dichiarato: “Non so se resto”.

Schuurs corteggiato dalla Premier League

Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra i club e il Torino, ma sul tavolo non è ancora stata presentata alcuna offerta ufficiale. I Reds sono alla ricerca di un difensore da affiancare a Van Dijk e quello di Schuurs sembrerebbe il profilo ideale da mettere a disposizione di Jurgen Klopp. Per l’olandese, in caso di proposta ufficiale del Liverpool, sarebbe davvero difficile dire di no. Giocare ad Anfield rappresenterebbe un vero e proprio salto di qualità per il ragazzo, che nell’ultima stagione ha concluso il campionato di Serie A a metà classifica. Per Cairo, invece, l’eventuale cessione di Schuurs vorrebbe dire un’altra grande plusvalenza dopo quella di Bremer alla Juventus. Il classe 99 era stato prelevato a poco meno di 10 milioni da Amsterdam e verrebbe venduto al quadruplo del suo valore d’acquisto. Intanto la Premier osserva e il Toro aspetta: la sensazione è che l’affondo decisivo potrebbe arrivare da un momento all’altro.