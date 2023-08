L’attaccante si è fermato alla vigilia del match contro i francesi: infortunio da valutare nei prossimi giorni

Tonny Sanabria non è stato convocato per la sfida col Reims a causa di un infortunio muscolare. Un problema che ha impedito all’attaccante di andare anche solo in panchina contro la squadra francese. Le condizioni del numero nove del Torino saranno monitorate nei prossimi giorni, in vista della preparazione per la Coppa Italia. Oltre al numero 9, si è fermato anche Demba Seck, per un infortunio alla spalla sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.