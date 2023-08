Nella prima giornata di Serie A 23/24 il Torino affronterà il Cagliari di Ranieri: i sardi sono stati appena promossi

Manca pochissimo alla partenza della nuova Serie A. Il primo avversario del Torino sarà il Cagliari di Ranieri: calcio d’inizio in programma lunedì 21 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I sardi sono stati appena promossi nella massima serie, dopo un solo anno passato in Serie B a causa della retrocessione nella stagione 2021/2022. La scorsa stagione è iniziata in maniera travagliata con Liverani alla guida, ma poi con l’arrivo di Claudio Ranieri le cose sono andate molto meglio e la promozione è arrivata in finale playoff contro il Bari. Avversario da non sottovalutare per il Torino, vista l’esperta guida tecnica e gli elementi presenti in rosa. I rossoblù giocano con il 4-4-2 che però può diventare 4-2-3-1 all’occorrenza. Tra i vari protagonisti della cavalcata per la promozione ci sono Lapadula, Pavoletti, Zito Luvumbo, Mancosu, Nandez e Viola.

Il mercato degli isolani

Ranieri ha dichiarato: “Mercato? Servono due difensori e una punta”. Per adesso sono arrivati diversi innesti. Due giocatori erano già con il tecnico ai tempi della Sampdoria e sono Tommaso Augello (arrivato dalla Sampdoria) e Jakub Jankto (arrivato dal Getafe). In mezzo al campo è anche arrivato Ibrahim Sulemana dal Verona per 4 milioni. In attacco invece è arrivato Eldor Shomurodov (ex obiettivo del Toro) in prestito dalla Roma. L’obiettivo della squadra del presidente Giulini sarà quello di salvarsi.