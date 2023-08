Il laterale ivoriano, a un anno dalla scadenza del contratto che lo legava al Toro, ha salutato il club granata per trasferirsi al Monaco

Il calciomercato prosegue a passo spedito e si accinge ad arrivare alla sua fase conclusiva. Come ogni anno, si appresta a farlo apportando grandi novità, sorprese e colpi di scena. Ad esempio è arrivata l’ufficialità che Wilfried Singo è stato ceduto dal Torino al Monaco a titolo definitivo. Costo dell’operazione circa 10 milioni di euro che entreranno nelle casse del club granata. Dopo che l’ivoriano classe 2000 era stato vicino ad essere scambiato con Brandon Soppy dell’Atalanta, alla fine si concretizza il suo trasferimento in Ligue 1. Questo tra l’altro accade ad un anno di distanza dalla scadenza del contratto che lo legava al club piemontese. Il Toro dunque, saluta un giocatore che è riuscito a far crescere e a valorizzare ma che in definitiva non ha mai compiuto quell’ultimo scatto di crescita che sia la dirigenza granata che Ivan Juric speravano di riuscire a fargli fare. Un miglioramento che, ovviamente, si aspettavano anche i tifosi del Toro che hanno sempre avuto un occhio di riguardo per l’ivoriano classe 2000 arrivato in granata dalla Costa d’Avorio come una giovane promessa e che è riuscito poi a dimostrare di avere grandi qualità, passando dalla Primavera alla prima squadra. Soprattutto date le grandi abilità di Juric nel saper lanciare o rilanciare giocatori.

Singo: il bilancio della sua avventura in granata

In ogni caso, come già sottolineato, Singo con addosso la maglia del Toro ha compiuto passi davvero importanti nel suo percorso di crescita, riuscendo a passare dalla Primavera granata in prima squadra. Step che tanti giocatori non riescono a raggiungere. A rimanere indelebile è sicuramente la sua prima partita da titolare in prima squadra contro la Roma, match nel quale l’ivoriano, cresciuto nel Denguélé, è riuscito anche a trovare la via del gol. Ma sono sicuramente tanti altri i momenti che rimarranno scolpiti nella mente e nel cuore di Singo che con un post su Instagram ha voluto salutare e ringraziare tutto il mondo granata. Probabilmente rimarrà il rammarico per il fatto che nell’ultima stagione Singo al Toro ha avuto diversi alti e bassi e inoltre il fatto che l’ormai ex numero 17 granata non ha mai inciso in fase offensiva con i cross che per lui sono sempre stati un problema, tanto che a Pinzolo Juric l’ha fatto lavorare principalmente per migliorare questo aspetto. Adesso solo il tempo dirà se Singo in Francia riuscirà a compiere un ulteriore salto di qualità, quello definitivo.