Un buon esordio per Adrien Tameze nella sfida di Coppa Italia contro la FeralpiSalò: molto ordinato in difesa e sempre presente in attacco

Buona la prima, per il Torino. I granata, nell’esordio stagionale in Coppa Italia, hanno dominato contro la FeralpiSalò ma non sono mai riusciti a chiudere la pratica prima del minuto 85′. Tante trame offensive per i ragazzi di Juric, che si sono però dimostrati spesso poco cinici davanti la porta. Un buon apporto, sicuramente, è arrivato dalla zona di centrocampo – intendendo la linea a 4. Vojvoda ha pareggiato con un gran gol, Ilic ha giocato molto bene decidendo poi la partita, Bellanova si è mostrato pimpante soprattutto in fase d’attacco con diverse conclusioni e Ricci ha fatto una discreta partita, pur non rendendo al massimo. Al suo posto, a 12 minuti dalla fine, Juric ha deciso di far entrare il neo arrivato Adrien Tameze per provare a dare una scossa alla partita. Scossa che, alla fine, è arrivata davvero.

Tameze, un esordio positivo

Il camerunense si è messo in mostra grazie alle caratteristiche che lo hanno fatto evidenziare nell’esperienza a Verona. Corsa, resistenza e soprattutto fisicità, qualità che possono servire e non poco a questo Torino, rapido su entrambe le fasce e bisognoso di un mediano che possa imporsi contro le avanzate avversarie. In questo senso, la partita di Tameze è stata molto positiva. Dal punto di vista difensivo, il centrocampista è stato molto ordinato, fermando qualche azione avversaria e mostrandosi subito a proprio agio con Ilic. In attacco, invece, il numero 61 si è fatto trovare spesso presente nella zona del limite dell’area di rigore avversaria, come in occasione del gol del 2-1. Insomma, come si è già ben visto, il mediano può dare una grossa mano al Torino, su tutte le fasi. Ora ha messo nel mirino la partita di lunedì contro il Cagliari, dove spera di poter dare nuovamente il proprio contributo alla causa granata.