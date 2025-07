Il Torino ha comunicato i giocatori granata che sono stati chiamati da Baroni per il ritiro a Prato allo Stelvio

Prato allo Stelvio è pronta ad accogliere il Torino. Nella serata di oggi, 14 luglio, i granata raggiungeranno la località della Val Venosa per 12 giorni di natura e allenamento. I ragazzi di Baroni scenderanno in campo anche in due amichevoli contro Ingolstadt e Cremonese.

Il Toro ha reso noti i giocatori chiamati da Marco Baroni in ritiro. Presenti Milinkovic-Savic, Coco e Sanabria, dati per partenti. Aggregati alla prima squadra anche Gabellini, Cacciamani, Bianay-Balcot, Mullen e N’Guessan. Assenti Schuurs, Njie e Savva.

Torino, i giocatori presenti al ritiro estivo

Ecco i 29 giocatori chiamati da Baroni per il ritiro estivo:

PORTIERI: Milinkovic-Savic, Donnarumma, Paleari, Popa;

DIFENSORI: Bianay-Balcot, Biraghi, Coco, Dembelé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Mullen, N’Guessan, Pedersen, Walukiewicz;

CENTROCAMPISTI: Anjorin, Cacciamani, Casadei, Ciammaglichella, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic;

ATTACCANTI: Zapata, Adams, Sanabria, Gabellini;