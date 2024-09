Dopo i problemi in Torino-Lecce, oggi Saul Coco e Mergim Vojvoda si sottoporranno a degli esami più approfonditi

Torino-Lecce ha un po’ smorzato l’entusiasmo dei granata, i quali erano partiti molto bene in campionato. Uno stop inaspettato contro i salentini, che comunque avrebbero meritato anche più di un punto, ma che comunque fa sì che i ragazzi di Vanoli siano ancora imbattuti. Tra le note negative del pomeriggio di domenica, oltre al risultato, ci sono anche stati i problemi fisici accusati da Coco e Vojvoda. Il kosovaro ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo, mentre l’ex Las Palmas ha dovuto stringere i denti e rimanere in campo perché le sostituzioni erano già finite nel momento in cui ha riscontrato il problema. Nella giornata di lunedì i due hanno fatto dei controlli, ma oggi si sottoporranno a degli esami più approfonditi che renderanno chiare le entità dei loro infortuni. In casa Toro, intanto, si tengono le dita incrociate.

Super inizio di stagione per Coco

L’infortunio di Coco, in ogni caso, rappresenterebbe una bruttissima notizia per Vanoli e per la squadra in toto. Il difensore equatoguineano, arrivato per sostituire Buongiorno, ha infatti iniziato la stagione in modo super, non facendo fin qui mai rimpiangere l’ex numero 4. Spostato nel ruolo di centrale puro per mancanza di sostituti, si è subito adattato al meglio. E in questo momento in cui manca Schuurs non esiste un vero e proprio rincalzo per quella posizione. Anche per questo, perderlo sarebbe un duro colpo.

Vojvoda, il jolly di Vanoli

Dall’altro lato Vojvoda è stata una delle sorprese più liete di questo inizio. Il laterale kosovaro, che nell’ultimo anno ha quasi sempre deluso quando è sceso in campo, si è calato nelle parti di jolly per Vanoli, che lo ha schierato braccetto di destra per sopperire all’emergenza iniziale. La sua presenza permette all’allenatore di dormire sogni tranquilli sia per quanto riguarda la difesa che la fascia destra, dove la concorrenza è comunque alta, e la speranza è di non doverlo perdere per tanto tempo.