0 gol, ma soprattutto 0 occasioni: nella sfida pareggiata contro il Lecce Zapata e Adams sono rimasti in ombra

Occasione di prendersi la testa della classifica in solitaria: fallita. Il Torino non ha approfittato dei pareggi di Juventus e Inter, sbattendo contro un Lecce che non ha rubato nulla, anzi. Una brutta prestazione da parte dei granata, in difficoltà in difesa ma soprattutto in attacco. Questa volta la coppia formata da Zapata e Ché Adams non è riuscita a incidere, venendo inglobata da Baschirotto e Gaspar. Un pomeriggio molto complicato per i due giocatori, che hanno avuto pochissime occasioni per potersi mettere in mostra.

Entrambi sottotono

Nonostante le noie muscolari accusate da Adams nelle ultime settimane, Vanoli ha deciso comunque di affidarsi a lui al fianco di Zapata per la sfida contro il Lecce. I due avevano fatto vedere belle cose negli episodi precedenti, soprattutto nelle sfide giocate in casa contro Cosenza e Atalanta, ma ieri sono andati in difficoltà. Brutta prova per entrambi, dettata sia da errori individuali che dai pochi palloni ricevuti: il colombiano, che ha calciato due volte, più volte si è addirittura spinto fino alla metà campo cercando il pallone e ripartendo con delle giocate personali, ma in fase di possesso è stato spesso poco pulito – come dimostrato dai soli 9 passaggi riusciti su 16 tentati. Pure Ché Adams ha sbagliato diversi tocchi, ma a differenza del capitano non si è mai reso pericoloso per la difesa salentina, che ha neutralizzato perfettamente anche il suo gioco di sponda.

Sanabria ancora fuori

Entrambi, come ormai chiaro, hanno deluso. Ma a far rumore più delle loro prestazioni è stata l’esclusione di Sanabria, la seconda in quattro partite. Al minuto 74 Vanoli ha deciso di sostituire uno stremato Zapata, ma al posto del numero 91 è entrato Karamoh. Semplici motivazioni tattiche o bocciatura per il paraguaiano? Chissà. L’unica cosa certa è che ormai ha perso il posto da titolare e la certezza di scendere in campo, e dovrà lavorare molto in allenamento per colpire Vanoli.