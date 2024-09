Tornati stanchi dagli impegni con Serbia e Italia, Ilic e Ricci non hanno fatto la loro miglior partita contro il Lecce

Non sempre si ha l’occasione di passare primi in classifica, e questa volta il Torino non l’ha saputa sfruttare. Ancora una volta alle prese con salto di qualità al varco i granata hanno deluso, facendo quasi risorgere i fantasmi dell’ultima stagione. Una brutta prestazione contro il Lecce, che ha visto la squadra di Vanoli meritare meno del punto ottenuto. Tante bocciature, tra cui anche Ilic e Ricci. I due sono stati impegnati con le nazionali nella settimana passata, e questo un po’ si è fatto sentire nelle loro gambe.

Poca lucidità per entrambi

Il tema più in tendenza della scorsa settimana, per il movimento calcistico italiano, è stato quello riguardante Samuele Ricci. Il centrocampista ha messo insieme due ottime prestazioni con la maglia della Nazionale, che gli hanno permesso di farsi conoscere da chi non lo aveva mai visto giocare e di rientrare al centro dell’attenzione; e lo stesso ha fatto Ilic con la Serbia. Rientrati a Torino, però, entrambi hanno risentito della fatica accumulata nelle due sfide giocate con le maglie del proprio paese, e non hanno convinto nella partita contro il Lecce. L’ex Empoli è partito male nel ruolo di mezzala, sprecando anche un ottimo pallone fornitogli da Ilic, ritrovando sicurezza e precisione una volta che gli sono state consegnate le chiavi della regia. Il serbo, al contrario, ha provato a essere presente con i suoi soliti inserimenti, ma la sterilità degli attacchi del Toro non l’ha aiutato; e in più si è dimostrato poco lucido con il pallone tra i piedi. Ovviamente si tratta solamente di un caso isolato, di un passo indietro che va di pari passo con quello fatto dalla squadra intera, ma Vanoli già da Verona si augura di ritrovare i due al 100%.