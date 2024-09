Il portiere decisivo con un doppio intervento su Krstovic nel giro di pochi minuti, il norvegese delude e viene sostituito all’intervallo: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 7: due parate decisive nel giro di pochi minuti, nel secondo tempo, tutte e due su Krstovic, evitano al Torino il peggio.

VOJVODA 6: la sua partita finisce al 19′ del primo tempo, quando si accascia per un problema muscolare. Fino a quando è in campo il Lecce dalle sue parti non passa (pt 20′ WALUKIEWICZ: parte timido e concede più del giocatore che ha sostituito.

COCO 6: nemmeno un giro di lancette e deve già intervenire, presagio di un pomeriggio impegnativo. Evita il peggio in un paio di occasioni, è anche grazie a lui – e al portiere – se il reparto non crolla.

MASINA 5: si fa saltare più di una volta e con troppa facilità, meno in palla del solito in una giornata in cui la difesa balla, e pure parecchio. Nel finale rischia il pasticcio, chiamando in causa Milinkovic-Savic e costringendolo a rischiare l’uscita.

PEDERSEN 5: Vanoli lo sceglie per la prima volta da titolare ma il norvegese non ripaga tale fiducia. Poco reattivo, lento, fa rimpiangere anche il peggior Bellanova (st 1′ SOSA 6: meglio del compagno di reparto, non ancora abbastanza da convincere a puntare in toto su di lui)

RICCI 6: meglio da play che da mezzala (come oggi), ruolo in cui nelle prime uscite granata e anche in Nazionale ha fatto bene. Si sacrifica anche per aiutare la difesa.

LINETTY 5.5: in difficoltà anche un veterano come lui, non gli riescono le solite giocate e spesso (st 16′ TAMEZE 6: la giocata nel finale è la migliore dell’intero reparto in tutta la partita)

ILIC 5.5: sembra più l’Ilic di una stagione fa rispetto a quello rigenerato dalla cura Vanoli. Merito anche degli avversari, certo, ma è un peccato vedere questo passo indietro (st 29′ GINEITIS 6: entra bene anche se oggi la squadra non lo aiuta)

LAZARO 6: rispetto a Pedersen e poi a Sosa, l’ex Inter va in maniera più costante su e giù per la fascia, sia quando agisce a sinistra che quando nella ripresa viene spostato a destra. Il difetto, il solito, è quello della precisione, anche se la palla che mette per Karamoh è di quelle che vanno solo spinte in rete.

ADAMS 5.5: rispetto allo show della prima casalinga contro l’Atalanta, oggi lo scozzese è meno in palla, merito non solo della difesa avversaria ma pure della difficoltà che la squadra ha di costruire qualcosa di veramente pericoloso

ZAPATA 5: difficile ricordarsi una sua giocata in una partita in cui la difficoltà è anche quella (ma non solo) dei granata di servire al meglio le punte. Sembra lamentare qualche problema fisico nella ripresa, Vanoli lo richiama in panchina alla mezz’ora (st 29′ KARAMOH 6: ha voglia di fare ed è più fresco di Duvan, ma non basta)

All. VANOLI 6: si arrabbia non poco in panchina quando i suoi perdono palla o non fanno quello che si aspetterebbe. Dà fiducia a Pedersen ma su quella fascia oggi manca un giocatore che crei scompiglio e la giornata no del centrocampo si riflette anche sugli altri reparti. E se pure in difesa qualcuno delude…