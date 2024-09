Sintesi e commento di Torino-Lecce: meglio i salentini, ancora una volta Milinkovic-Savic è decisivo

Finisce 0-0 una partita in cui il Toro rischia anche grosso senza riuscire quasi mai ad impensierire il Lecce. Un punto che muove la classifica ma che in termini di prestazione è sicuramente un passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Primo tempo: granata spenti

Per la sfida al Lecce Paolo Vanoli sceglie per la prima volta da titolare Pedersen e schiera regolarmente Adams al fianco di Zapata. Prima volta di Maripan tra i giocatori in panchina. Non mancano nel riscaldamento così come durante il primo tempo i cori contro il presidente Urbano Cairo, assente anche oggi allo stadio. La prima occasione è granata, dopo quattro minuti: Ricci in spaccata “toglie” il pallone ad Adams ma calcia alto. Pericoloso il Lecce al 9′: Krstovic salta Masina e mira al secondo palo, la sfera va fuori di pochissimo. Al 19′ finisce la partita di Mergim Vojvoda: il difensore si accascia per un problema che sembra essere muscolare. Al suo posto entra Walukiewicz, dopo i minuti collezionati a Venezia. Rischia grosso il Lecce con Pierret che prima commette due falli nel giro di pochi minuti: prende un solo giallo, ci sarebbe stato anche il secondo. Prende campo la squadra di Gotti col passare dei minuti, tanto che il Torino raramente si affaccia dalle parti di Falcone. Al 37′ pericoloso Krstovic con un tiro che finisce fuori di poco. Al 41′, in una delle rare sortite offensive dei granata della seconda metà del primo tempo, supera la metà campo palla al piede Walukiewicz, cambia gioco per Ilic che serve Adams. Lo scozzese si gira ma la conclusione è smorzata da un difensore giallorosso. Si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo: sale in cattedra Milinkovic

All’intervallo la decisione di Vanoli: fuori uno spento Pedersen, dentro Sosa. Lazaro va sulla destra mentre l’ex Ajax va a sistemarsi sulla sinistra. Il Lecce come già nel primo tempo si mostra pericoloso, col Toro che a fatica costruisce qualcosa. Sosa strappa i primi applausi del pubblico di casa quando soffia il pallone a Morente in scivolata. Al quarto d’ora vibranti proteste dei giocatori granata in campo ma pure di Vanoli e della panchina per un contatto tra Adams e Baschirotto. Colombo, però, fa proseguire senza ravvisare nulla di irregolare. Secondo cambio al granata, intanto: in campo Tameze, fuori Linetty. Pericolosissimi i giallorossi nel giro di tre minuti, sempre con Krstovic. Al 21′ e poi al 24′ chiama all’intervento Milinkovic-Savic: il portiere con due interventi decisivi salva il risultato. Poco prima della mezz’ora il Toro si gioca l’ultimo slot di cambi: dentro Karamoh e Gineitis, fuori Zapata e Ilic. Al 41′ bella azione che parte da Tameze; il centrocampista allarga per Lazaro che subito mette in mezzo un pallone su cui Karamoh non riesce ad intervenire per primo, a due passi dalla porta.