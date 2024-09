Torino-Lecce, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quarta giornata del campionato di Serie A, all’Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Lecce. La formazione granata, in caso di vittoria, avrebbe la possibilità di mantenere il primo posto in classifica e di superare la Juventus, fermata nell’anticipo dall’Empoli sullo 0-0. La formazione giallorossa, nell’ultimo turno di campionato prima della pausa per le nazionali, ha trovato la prima vittoria stagionale battendo tra le mura amiche il Cagliari e a Torino cerca altri punti importanti per la salvezza. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15.00: segui Torino-Lecce in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Lecce: il prepartita in diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-LECCE

Ore 13.00 È un pomeriggio di sole a Torino dove, fra circa due ore, si giocherà Torino-Lecce. Per la partita contro la formazione salentina, Paolo Vanoli ha recuperato Gvidas Gineitis ma non ha ancora a disposizione Nikola Vlasic (oltre ai lungodegenti Perr Schuurs, Zanos Savva e Emirhan Ilkhan). Anche Luca Gotti deve fare i conti con alcune assenze, su tutte quelle per squalifica Patrick Dorgu e per infortunio di Lameck Banda. I pullman delle due squadre non sono ancora arrivati allo stadio ma sono attesi a breve.

Torino-Lecce: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukewicz, Bianay Balcot, Maripan, Dembele, Pedersen, Gineitis, Tameze, Ciammaglichella, Sanabria, Karamoh, Njie. All. Vanoli.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschitotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Ramadani; Oudin, Rebic, Tete Morente; Krstovic. A disp.: Fruchtl, Samooja, Borbei, Guilbert, Pelmard, Jean, Bonifazi, Berisha, Rafia, Hasa, Marchwinski, Coulibaly, McJannet, Pierret, Burnete, Pierotti. All.: Gotti

Dove vedere Torino-Lecce in streaming e in TV

Torino-Lecce è visibile in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita, è necessario un abbonamento, sottoscritto il quale si potrà seguire la gara in streaming attraverso Smart tv, tablet, computer.

Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino-Lecce: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15.00