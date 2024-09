Il presidente granata, assente anche quest’oggi allo stadio, contestato prima e durante la partita da entrambe le curve

Sostegno alla squadra ma contestazione a Cairo: è il mantra che la tifoseria del Torino sta seguendo da settimane. E anche contro il Lecce la contestazione non si è placata. A partire dal prepartita, sia dalla Maratona che dalla Primavera, si sono alzati cori contro il presidente e al 4′, in Maratona è stato esposto anche uno striscione contro il massimo dirigente granata, che anche quest’oggi è assente allo stadio: “Le belle prestazioni non cambiano le nostre convizioni, Cairo fuori dai co***oni”.